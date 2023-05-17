Nijerya Devlet Başkanı Buhari ABD büyükelçiliği çalışanlarına silahlı saldırıyı kınadı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin Anambra eyaletinde, ABD büyükelçiliği çalışanlarına yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı açıklamada, Buhari'nin Anambra eyaletine bağlı Ogbaru bölgesinde ABD çalışanlarını hedef alan ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınadığını bildirdi.

ABD hükümetine ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Buhari, "Büyükelçilik çalışanlarının ve onlara eşlik eden polislerimizin öldürüldüğünü duyunca çok üzüldüm. Amerikan Büyükelçiliği ve Nijerya Polis Teşkilatının acısını paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Buhari, olayın faillerinin adalete teslim edileceği sözünü verdi.

Anambra eyaletine insani yardım faaliyetleri için giden ABD büyükelçiliği çalışanlarının Ogbaru bölgesinde uğradığı saldırıda 2 ABD elçiliği yerel personeli ve 2 polis öldürülmüş, 3 kişi kaçırılmıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Nijerya'nın güneyinde terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.