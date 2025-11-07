Haberler

Nijerya'dan Trump'a Tepki: 'Egemenliğimize Saygı Gösterin'

Güncelleme:
Nijerya basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hristiyanlara yönelik saldırılar nedeniyle askeri müdahale tehdidine sert karşılık verdi. Trump'ın açıklamaları, Nijerya'nın iç güvenlik sorunlarını yüzeysel ele aldığını ve dini temelli çatışmaların daha karmaşık nedenleri olduğunu vurguladı. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini özgürlüklerin garantörü olduğunu belirtti.

Nijerya basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hristiyanlara yönelik saldırılara izin verilmesi halinde Nijerya'ya askeri müdahale yapılabilir." sözlerine tepki gösterdi.

Ulusal gazeteler ve televizyonlar, Trump'ın açıklamasını "egemenlik ihlali" olarak nitelendirdi.

Daily Trust gazetesi, "Nijerya'ya askeri tehdit" başlığıyla duyurduğu sözleri "gereksiz provokasyon" olarak değerlendirdi.

Premium Times gazetesi, dış müdahale tehditlerinin sivil halkı daha büyük risk altına sokabileceğini ve "dini motifli olmayan çatışmaların dini temelliymiş gibi sunulmasının tehlikeli olduğunu" yazdı.

The Guardian Nigeria gazetesi, Trump'ın açıklamalarının Nijerya'nın iç güvenlik sorunlarını yüzeysel biçimde ele aldığını belirtti.

Vanguard gazetesi ise ülkedeki şiddet olaylarının yalnızca dini değil etnik ve ekonomik nedenlere de dayandığını bildirdi.

Bazı köşe yazılarında Trump'ın çıkışının "dış politika şovu" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya, dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek, terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
