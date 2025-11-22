Nijerya'dan G20 Zirvesi'nde Ekonomik Gelecek Çağrısı

PORT Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, G20 Zirvesi'ndeki liderlere hitaben, "Gelin, hiçbir ulusun ya da ülkenin geride bırakılmadığı, tüm ülkeleri kalkındıran ekonomik geleceği birlikte şekillendirelim." dedi.

Shettima, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nin liderler oturumunda konuştu.

Birçok gelişmekte olan ülkenin ekonomik büyüme, ticaret ve finansal kapsayıcılık alanlarında yapısal engellerle karşılaştığına dikkati çeken Shettima, ticareti kapsayıcı hale getirmek için G20'nin uluslararası finansal mimariyi ve küresel kurumları reforme etme yönünde cesur adımlar atması gerektiğini belirtti.

Shettima, Afrika'nın kalkınma seyrinde arzu edilen olumlu paradigma değişimini G20'nin kararlılığı olmadan gerçekleştiremeyeceğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birlikte önümüzdeki kalıcı bölgesel zorlukların üstesinden gelmeliyiz. Bunların en önemlisi, birçok bölgede kalkınma önceliklerimizin etkin uygulanmasını sağlamak için acilen ihtiyaç duyulan sürdürülebilir finansmandır."

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Shettima, artan borç yüklerinin ekonomik ilerlemeyi engellediğini ve yerel sorunları küresel kırılganlıklara dönüştürdüğünü kaydetti.

Nijerya'nın son dönemde hem doğrudan yabancı yatırım hem de portföy yatırımı için hazır olduğunu açık biçimde gösterdiğine vurgu yapan Shettima, bu ilerlemenin büyük ölçüde mevcut yönetimin iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik hayata geçirdiği mali politikalardan kaynaklandığını anlattı.

Yerel ekonomiyi tabandan güçlendirmek amacıyla Nijerya'daki her bir bölgeden 1000 aktif işletme oluşturma hedefine bağlı olduklarını ifade eden Shettima, amacın yerel kalkınmayı teşvik etmek, beceri kazandırmak ve istihdam yaratmak olduğunu söyledi.

Shettima, zirvedeki liderlere, "Gelin, hiçbir ulusun ya da ülkenin geride bırakılmadığı, tüm ülkeleri kalkındıran bir ekonomik geleceği birlikte şekillendirelim." çağrısında bulundu.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun G20 Zirvesi'ne katılmama nedeninin, ülkede art arda meydana gelen güvenlik krizleri olduğu açıklanmıştı.