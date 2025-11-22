Haberler

Nijerya'dan G20 Zirvesi'nde Ekonomik Gelecek Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, G20 Zirvesi'nde liderlere hitaben, her ülkenin kalkınmasını hedefleyen bir ekonomik geleceği birlikte şekillendirme çağrısında bulundu. Shettima, yapılandırılmış engellere vurgu yaparak, G20'nin uluslararası finansal mimariyi reforme etmesi gerektiğini belirtti.

PORT Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, G20 Zirvesi'ndeki liderlere hitaben, "Gelin, hiçbir ulusun ya da ülkenin geride bırakılmadığı, tüm ülkeleri kalkındıran ekonomik geleceği birlikte şekillendirelim." dedi.

Shettima, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nin liderler oturumunda konuştu.

Birçok gelişmekte olan ülkenin ekonomik büyüme, ticaret ve finansal kapsayıcılık alanlarında yapısal engellerle karşılaştığına dikkati çeken Shettima, ticareti kapsayıcı hale getirmek için G20'nin uluslararası finansal mimariyi ve küresel kurumları reforme etme yönünde cesur adımlar atması gerektiğini belirtti.

Shettima, Afrika'nın kalkınma seyrinde arzu edilen olumlu paradigma değişimini G20'nin kararlılığı olmadan gerçekleştiremeyeceğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birlikte önümüzdeki kalıcı bölgesel zorlukların üstesinden gelmeliyiz. Bunların en önemlisi, birçok bölgede kalkınma önceliklerimizin etkin uygulanmasını sağlamak için acilen ihtiyaç duyulan sürdürülebilir finansmandır."

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Shettima, artan borç yüklerinin ekonomik ilerlemeyi engellediğini ve yerel sorunları küresel kırılganlıklara dönüştürdüğünü kaydetti.

Nijerya'nın son dönemde hem doğrudan yabancı yatırım hem de portföy yatırımı için hazır olduğunu açık biçimde gösterdiğine vurgu yapan Shettima, bu ilerlemenin büyük ölçüde mevcut yönetimin iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik hayata geçirdiği mali politikalardan kaynaklandığını anlattı.

Yerel ekonomiyi tabandan güçlendirmek amacıyla Nijerya'daki her bir bölgeden 1000 aktif işletme oluşturma hedefine bağlı olduklarını ifade eden Shettima, amacın yerel kalkınmayı teşvik etmek, beceri kazandırmak ve istihdam yaratmak olduğunu söyledi.

Shettima, zirvedeki liderlere, "Gelin, hiçbir ulusun ya da ülkenin geride bırakılmadığı, tüm ülkeleri kalkındıran bir ekonomik geleceği birlikte şekillendirelim." çağrısında bulundu.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun G20 Zirvesi'ne katılmama nedeninin, ülkede art arda meydana gelen güvenlik krizleri olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'dan Camp Nou'ya muhteşem dönüş

Efsane stada 2 yıl sonra muhteşem dönüş
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz

İttifakın küçük ortağı, "Öcalan" çıkışıyla köprüleri attı
Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Barcelona'dan Camp Nou'ya muhteşem dönüş

Efsane stada 2 yıl sonra muhteşem dönüş
Fark yediler! Liverpool'a kendi sahasında soğuk duş

Fark yediler! Liverpool'a soğuk duş
İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular: Askeri müdahale saldırı sayılır

Tansiyon çok yükseldi! İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular
Bir zehirlenme haberi daha! Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu

Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.