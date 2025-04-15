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Nijerya'dan Avrupa Birliği'ne Savunma İşbirliği Çağrısı

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Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar, Avrupa Birliği ile savunma ve güvenlik alanlarında daha derin bir işbirliği ihtiyaçlarını vurguladı. Görüşmede, terörizm ve silahlı çetelerle mücadele konuları üzerinde duruldu.

Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar, Avrupa Birliği (AB) ile savunma ve güvenlik alanlarında daha derin bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Dış Eylem Servisi Barış, Ortaklık ve Kriz Yönetimi Dairesi Direktörü Cosmin Dobran, Bakan Abubakar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, Nijerya'da artan terörizm ve silahlı çetelerle mücadele konusunda işbirliğinin artırılması ele alındı.

Taraflar, mevcut işbirliğini daha da ileri taşımanın yollarını değerlendirdi.

Bakan Abubakar, görüşmede yaptığı açıklamada, AB ile savunma ve güvenlik alanlarında daha derin bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Nijerya ve komşularının karşı karşıya olduğu bölgesel güvenlik sorunları göz önüne alındığında toplantının önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Abubakar, "AB ile savunma işbirliğinin güçlendirilmesi Nijerya'nın gelişmiş askeri teçhizat, eğitim ve stratejik desteğe erişimini sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Dobran??????? da iki taraf arasındaki mevcut işbirliğine işaret ederek, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi arzusunu dile getirdi.

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Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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