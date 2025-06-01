Nijerya'dan Afrika Kalkınma Projelerine 500 Milyon Dolar Destek

Nijerya'dan Afrika Kalkınma Projelerine 500 Milyon Dolar Destek
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Nijerya, Afrika'nın kalkınma sürecinde liderliğini güçlendirmek amacıyla Nijerya Güven Fonu'na 500 milyon dolarlık katkıda bulunacağını açıkladı. Maliye Bakanı Wale Edun, bu yatırımın ülkenin gelecek refahı ve komşularının kalkınması için stratejik bir adım olduğunu ifade etti.

Nijerya, Afrika'nın kalkınma sürecinde liderliğini pekiştirmek amacıyla Nijerya Güven Fonu'na (NTF) 500 milyon dolarlık katkıda bulunacağını açıkladı.

Nijerya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde Afrika Kalkınma Bankası'nın (AfDB) Yıllık Toplantıları düzenlendi.

Toplantı kapsamında, Nijerya Maliye ve Ekonomi Koordinasyon Bakanı Wale Edun ve AfDB Başkanı Akinwumi Adesina, 500 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

Bakan Edun, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, desteğin yalnızca cömertlikten ibaret olmadığını, Nijerya'nın geleceğine ve komşularının refahına yapılan stratejik bir yatırım olduğunu belirtti.

"Güçlü bir kıta, halkımız ve işletmelerimiz için daha büyük fırsatlar demektir." diyen Edun, söz konusu finansmanın altyapı, tarım, eğitim ve sağlık gibi sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik dayanıklılık açısından kilit sektörlere yönlendirileceğini söyledi.

Edun, bu girişimin temel hedeflerinden birinin, Nijerya özel sektörünün kıtalar arası kalkınma projelerine katılımını artırmak olduğu vurgulayarak, böylece Nijeryalı şirketlerin Afrika genelindeki büyümeden daha fazla faydalanacağını ifade etti.

Adesina ise görev süresinin sona ermesine denk gelen bu gelişmenin, sembolik bir anlam taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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