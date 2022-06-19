Nijerya'daki valilik seçimini iktidar partisi kazandı Nijerya'nın güneybatısındaki Ekiti eyaletinde dün düzenlenen valilik seçimini, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Abiodun Oyebanji kazandı. Nijerya'nın güneybatısındaki Ekiti eyaletinde dün düzenlenen valilik seçimini, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Abiodun Oyebanji kazandı. Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'ndan (INEC) yapılan açıklamada, dün düzenlenen seçimde eyalet genelinde 360 bin 753 kişinin oy kullandığı belirtildi. Açıklamada, eyaletin 16 bölgesinden 15'inde zafer kazanan APC adayı Oyebanji'nin toplam 187 bin 57 oy aldığı kaydedildi. Seçimlerde Sosyal Demokrat Partisi adayı Segun Oni 82 bin 211 oy alırken, ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Bisi Kolawole'nin 67 bin 457 oy aldığı aktarıldı. Nijerya'da Şubat 2023'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde iktidar partisinin yeniden kazanmasına "zor" gözüyle bakılıyor. Uzmanlar, Ekiti eyaletindeki seçimi APC'nin kazanmasının partinin hala güçlü olduğunu gösterdiğini belirterek, 2023'te yapılacak seçimleri iktidar partisinin kazanma ihtimalinin olduğu yorumunu yapıyor. Ülkenin Ekiti eyaletinde dün düzenlenen valilik seçiminde 16 aday yarışmıştı. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Güncel Haberler

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