Nijerya'daki uçak yakıtı kıtlığı nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor - Haberler

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Nijerya'daki uçak yakıtı kıtlığı nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'daki uçak yakıtı kıtlığı nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da uçak yakıtı kıtlığı nedeniyle iç hat uçuşlarının iptali sürüyor.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da uçak yakıtı kıtlığı nedeniyle iç hat uçuşlarının iptali sürüyor.

Ülkede üç haftadır devam eden uçak yakıtı kıtlığı, bugün başkent Abuja, Lagos ve Kano gibi eyaletlerdeki havalimanlarında bazı hava yollarının iç hat uçuşlarını iptal etmesine ve bazılarını da ertelemesine neden oldu.

Nijerya'nın en büyük hava yolu şirketlerden Air Peace tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki uçak yakıtı kıtlığı nedeniyle ilerleyen günlerde uçuşlarda kısıtlamalar yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maalesef yakıt kıtlığı operasyonlarımızı ciddi şekilde etkilemeye başlıyor." ifadesine yer verildi.

Arik Air, Dana Air ve İbom Air gibi ülkede faaliyet gösteren çeşitli hava yolu şirketlerinin yaptığı açıklamalarda da yaşanan uçak yakıtı kıtlığı nedeniyle ilerleyen günlerde uçuşlarla ilgili netlik bulunmadığı kaydedildi.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen uçak yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya, Petrol, Afrika, Uçak, Güncel, Haberler

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