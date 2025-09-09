Nijerya'daki Şirketlerin %93'ü Yapay Zeka ile Çalışıyor

Haberler

Zoho'nun araştırmasına göre Nijerya'daki şirketlerin büyük bir kısmı yapay zekayı iş süreçlerine entegre ederek etkin kullanıma geçiş yaptı. Ülke genelinde gizlilik önlemlerinin de güçlendiği belirtiliyor.

Küresel teknoloji şirketi Zoho, Nijerya'daki şirketlerin yüzde 93'ünün yapay zekayı iş süreçlerine entegre ettiğini bildirdi.

Zoho Nijerya Ülke Müdürü Kehinde Ogundare, Lagos'ta düzenlenen konferansta, ülkede yapay zekaya ilişkin yürütülen araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya göre, Nijerya'daki şirketlerin yarısından fazlası yapay zekayı deneme aşamasından çıkararak kurum genelinde kullanmaya başladı.

Zoho yetkilisi Ogundare, verilere ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın önemine işaret ederek, Nijeryalı şirketlerin bu konuya verdiği önemi vurguladı.

Ogundare, Nijerya'daki şirketlerin yüzde 93'ünün yapay zekayı iş süreçlerine entegre ettiğini, yüzde 84'ünün ise gizlilik önlemlerini güçlendirdiğini söyledi.

