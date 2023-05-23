Nijerya'daki Silahlı Saldırıda En Az 18 Sivil Yaşamını Yitirdi

LAGOS, 23 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya'da ülkenin orta kesimlerinde yer alan Benue eyaletindeki bir köye Pazar günü silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda en az 18 sivil yaşamını yitirdi.

LAGOS, 23 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya'da ülkenin orta kesimlerinde yer alan Benue eyaletindeki bir köye Pazar günü silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda en az 18 sivil yaşamını yitirdi.

Eyaletin Guma yerel yönetim bölgesinden güvenlik yetkilisi Christopher Waku Pazartesi günü Xinhua'ya telefonda yaptığı açıklamada, Pazar akşamı bölgedeki Iye köyüne düzenlenen saldırıda çok sayıda bölge sakininin de yaralandığını söyledi.

Waku, "Dün (Pazar) saat 18.00 ila 19.00 arasında Guma Yerel Yönetim Bölgesindeki Iye köyünde 18 kişi öldürüldü" dedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Benue polis sözcüsü Catherine Anene, öldürülen çok sayıda kişinin cesedinin Pazartesi sabahı bulunduğunu, saldırganlardan birinin de öldürüldüğünü söyledi.

Polisin kaçan silahlı kişilerin peşinde olduğunu söyleyen Anene, yerel halkı polisi bilgilendirme konusunda yardımcı olmaya çağırdı.

Nijerya'nın bazı bölgelerinde birincil güvenlik tehdidi haline gelen silahlı saldırılarda son aylarda ölümler ve insan kaçırma vakaları yaşanıyor.