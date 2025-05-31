Nijerya'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 151'e Yükseldi

Nijerya'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 151'e Yükseldi
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Nijerya'nın Nijer eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e ulaştı. 3 bin kişi yerinden olurken, 265 ev yıkıldı ve 2 köprü çöktü. Devlet Başkanı Tinubu, acil durum müdahale merkezini faaliyete geçirdi.

- Nijerya'daki sel felaketinde can kaybı 151'e yükseldi

ABUJA - Nijerya'nın Nijer eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi.

Nijerya'nın Nijer eyaletini vuran selde bilanço ağırlaşıyor. Nijer Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı İbrahim Hussaini yaptığı açıklamada, Mokwa kasabasında meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiğini belirtti. Hussaini, 3 bin 18 kişinin yerinden olduğunu, 265 evin tamamen yıkıldığını ve 2 köprünün çöktüğünü aktardı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, eyalete hızla yardım ulaştırmak için ulusal acil durum müdahale merkezinin faaliyete geçirilmesi talimatını verdi. Tinubu, "Arama ve kurtarma operasyonları devam ediyor ve ilgili tüm federal kurumlar eyalet hükümetinin çabalarını desteklemek için harekete geçirildi. Yardım malzemeleri ve geçici barınak yardımı gecikmeden dağıtılıyor. Bu felaketten etkilenen hiçbir Nijeryalının geride kalmamasını veya duyulmamasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Mokwa'yı vuran sel felaketi

Başkent Abuja'ya 350 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan Mokwa kasabasını vuran felakette evler sel suyuna kapılırken, yollar sular altında kaldı, 2 köprü çöktü. Acil durum ekipleri ve bölge sakinleri, sel sularında ve evlerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Seller, Batı Afrika ülkesinde yetersiz altyapı nedeniyle her yıl yüzlerce kişinin ölümüne yol açarak büyük hasar bırakıyor. Bilim insanları ayrıca iklim krizinin aşırı hava olaylarını tetiklediği konusunda uyarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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