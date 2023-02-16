Nijerya'daki seçimlerinde 400 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak

Nijerya'da 25 Şubat'ta ve 11 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı ve valilik seçimlerinin güvenliğini 400 binden fazla güvenlik görevlisinin sağlayacağı bildirildi.

Nijerya'da 25 Şubat'ta ve 11 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı ve valilik seçimlerinin güvenliğini 400 binden fazla güvenlik görevlisinin sağlayacağı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürü Usman Baba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede yapılacak devlet başkanlığı ve valilik seçimleri için sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti.

Seçimlerde 400 binden fazla güvenlik gücünün görev yapacağını ifade eden Baba, şunlar kaydetti:

"Seçim komisyonun verilerine göre, başkent Abuja'nın yanı sıra 36 eyalette 176 bin 846 oy kullanma noktası olacak. Nijerya polisi, diğer güvenlik kurumlarının desteğiyle tüm bölgeleri kapsayacak şekilde koordineli ve işbirliği içinde çalışacak."

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da 25 Şubat'ta devlet başkanlığı ve 11 Mart'ta valilik seçimleri yapılacak.

Seçimlerde yaklaşık 93 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor.

Devlet başkanlığı seçiminde 18 aday ve parti başkanı yarışacak.

Terör örgütleri Boko Haram ve Biafra Yerli Halkları (IPOB) ile silahlı çete üyeleri, ülkede seçimlerin en büyük tehdidi olarak gösteriliyor.