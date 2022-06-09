Nijerya'daki kilise saldırısının sorumlusunun terör örgütü ISWAP olduğu belirtildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'daki kilise saldırısının sorumlusunun terör örgütü ISWAP olduğu belirtildi

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Nijerya'daki kilise saldırısının sorumlusunun terör örgütü ISWAP olduğu belirtildi

Nijerya'nın güneyinde 5 Haziran'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırının sorumlusunun terör örgütü ISWAP'ın olduğu bildirildi.

Nijerya'nın güneyinde 5 Haziran'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırının sorumlusunun terör örgütü ISWAP'ın olduğu bildirildi.

Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Aregbesola, ülkenin Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki bir Katolik kiliseye düzenlenen saldırının sorumlusunun, terör örgütü Boko Haram bağlantılı ISWAP olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, başta polis olmak üzere ülkedeki tüm güvenlik birimlerini failleri yakalamaya yönlendirdiğini aktaran Aregbesola, yakında saldırganların adalete teslim edileceğini söyledi.

Saldırıda ölü sayısı 40'a çıktı

Öte yandan, Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu, yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 22'den 40'a yükseldiğini kaydetti.

Akeredolu, yaralılardan 26'sının da taburcu edildiğini aktardı.

Nijerya'nın Ondo eyaletinde, 5 Haziran'da silahlı kişilerin Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet eden sivillere düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için 7 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title