Nijerya'daki genel seçimlerde dün bazı bölgelerde ertelenen oylama bugün yapılıyor

Nijerya'da Devlet Başkanlığı ile Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin belirleneceği genel seçimlerde dün bazı bölgelerde güvenlik sorunları nedeniyle ertelenen oylama bugün yapılıyor.

Nijerya'da Devlet Başkanlığı ile Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin belirleneceği genel seçimlerde dün bazı bölgelerde güvenlik sorunları nedeniyle ertelenen oylama bugün yapılıyor.

Ülkede dünkü seçim sürecinde yaşanan lojistik ve teknik sorunlar yüzünden bazı bölgelerde oy kullanma işlemlerinin gecikmesi sebebiyle sandıklar da geç saatlerde kapandı.

Güvenlik sorunları ve oylama makinelerinin çalışmaması nedeniyle Kaduna, Cross River ve Edo eyaletlerindeki bazı bölgelerde seçmenler, bugün oy kullanıyor.

Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmood Yakubu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seçimleri bugüne ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Bazı bölgelerde de lojistik sorunlarının yaşandığını kaydeden Yakubu, "Ayrıca ülkede seçim için yeni getirilen makinelerde de teknik sorunlar yaşandı. Bu bölgelerde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle oy kullanma işlemleri geç başlayınca sandıklar geç saatlerde kapandı." dedi.