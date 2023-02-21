Nijerya'daki devlet başkanlığı ve valilik seçimleri sürecinde terör tehdidi

Terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın Nijerya'da 25 Şubat ve 11 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı ve valilik seçim süreçlerini bozmayı planladığı bildirildi.

Terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın Nijerya'da 25 Şubat ve 11 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı ve valilik seçim süreçlerini bozmayı planladığı bildirildi.

Terörle Mücadele Komutanı Tümgeneral İbrahim Saliu Ali, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede düzenlenecek seçimler için askeri komutanların güvenliği sağlamak için özel talimatlar verdiğini belirtti.

Seçim döneminde insanlara güvenlikleri konusunda güvence veren Ali, "Boko Haram ve ISWAP teröristlerinin seçim sürecini bozmaya yemin ettiklerini biliyoruz ancak seçimler boyunca ve hatta seçimlerden sonra güvenliği sağlamaya hazırız." dedi.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da 25 Şubat'ta devlet başkanlığı ve 11 Mart'ta valilik seçimleri yapılacak.

Devlet başkanlığı seçiminde 18 aday yarışacak.

Terör örgütleri Boko Haram ve Biafra Yerli Halkları (IPOB) ile silahlı çete üyeleri, ülkede seçimler için güvenlik tehdidi oluşturuyor.