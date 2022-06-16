Nijerya'daki 6 asırlık kumaş boyama tekniği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Haberler

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Nijerya'daki 6 asırlık kumaş boyama tekniği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da üretilen kumaşları renklendirmek için 6 asırdır kullanılan boyama tekniği yok olma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Nijerya'da üretilen kumaşları renklendirmek için 6 asırdır kullanılan boyama tekniği yok olma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ülkenin kuzeyindeki Kano, Kaduna ve Katsina gibi eyaletler, yerli kumaşların eski teknikler kullanılarak mavinin çeşitli renklerine büründüğü boya çukurlarına ev sahipliği yapıyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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