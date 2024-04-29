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Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Kogi eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, yolcu otobüsü ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Eyaleti Yetkilisi Jonas Agwu, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Okene bölgesinde yolcu taşıyan otobüste, zincirleme trafik kazası sonrası yangın çıktığını belirtti.

Agwu, yangında ilk belirlemelere göre 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Agwu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Jonas Agwu, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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