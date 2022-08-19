Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde kamyon ile 6 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Nijerya'nın Plateau eyaletinde kamyon ile 6 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ulusal Yol Güvenliği Plateau Eyalet Koordinatörü Alphonsus Godwin, basına yaptığı açıklamada, Plateau-Bauchi kara yolunda kamyon ile karşı yönden gelen 6 aracın çarpıştığını belirtti. Godwin, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini,15 kişinin yaralandığını söyledi. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Godwin, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Plateau Nijerya Güncel Haberler

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