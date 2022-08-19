Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü
Nijerya'nın Plateau eyaletinde kamyon ile 6 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde kamyon ile 6 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Ulusal Yol Güvenliği Plateau Eyalet Koordinatörü Alphonsus Godwin, basına yaptığı açıklamada, Plateau-Bauchi kara yolunda kamyon ile karşı yönden gelen 6 aracın çarpıştığını belirtti.
Godwin, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini,15 kişinin yaralandığını söyledi.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Godwin, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.