Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde Dutse-Kwanar Huguma kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Jigawa Eyaleti Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eyaletin Dutse-Kwanar Huguma kara yolunda kamyon ile karşı gelen 3 aracın çarpıştığı belirtildi.
Açıklamada, 17 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.