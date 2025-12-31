Haberler

Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde Dutse-Kwanar Huguma kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 17 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Jigawa Eyaleti Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eyaletin Dutse-Kwanar Huguma kara yolunda kamyon ile karşı gelen 3 aracın çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, 17 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Samsunspor'dan Fenerbahçeli Bartuğ'a kanca

Musaba'nın rövanşını alacak! İşte Fener'den istediği isim
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü