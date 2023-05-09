Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucu 8 kişi öldü
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletinin Gusau bölgesindeki nehirde yolcu taşıyan teknesi kötü hava şartları nedeniyle battı.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kayboldu.
Kazada kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.