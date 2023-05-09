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Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucu 8 kişi öldü

Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucu 8 kişi öldü

Güncel Haberler

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletinin Gusau bölgesindeki nehirde yolcu taşıyan teknesi kötü hava şartları nedeniyle battı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kayboldu.

Kazada kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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