Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi öldü Güncel Haberler Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu. Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Anambra eyaletine bağlı Onukwu Köprüsü'nden yola çıkan tekne, Ogbakuba bölgesine varmadan alabora oldu. Teknedeki 6 kişi kurtarılırken, 70 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de kayboldu. Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Güneydoğu Koordinatörü Thickman Tanimu, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor. Kaynak: AA / Güncel Nijerya Güncel Haberler

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