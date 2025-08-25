Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı: 6 Ölü, 4 Kayıp

Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan bir tekne, nehirde batması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirmesine ve 4 kişinin kaybolmasına neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Sokoto Eyalet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yolcu teknesinin eyaletin Garin-faji bölgesindeki nehirde battığı belirtildi.

Açıklamada, yerel dalgıçlar tarafından 19 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, 4 kişinin kayıp olduğu, arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Sokoto eyaletinde 17 Ağustos'ta yolcu teknesinin nehirde batması sonucu 40'tan fazla kişi kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

