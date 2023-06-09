Nijerya'da yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı baskında 13 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Ondo eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı baskında 13 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce başkent Abuja'ya gitmek üzere Ondo eyaletinden yola çıkan yolcu otobüsüne baskın düzenledi.

Silahlı baskında çoğu kadın olmak üzere en az 13 kişi kaçırıldı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.