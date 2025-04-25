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Nijerya'da Yolcu Minibüslerine Silahlı Baskın: 15 Kişi Kaçırıldı

Nijerya'da Yolcu Minibüslerine Silahlı Baskın: 15 Kişi Kaçırıldı
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Nijerya'nın Benue eyaletinde yolcu taşıyan iki minibüse silahlı bir grubun düzenlediği baskında çoğu kadın olmak üzere 15 kişi kaçırıldı. Olayın ardından sendika yetkilileri, eyalette artan saldırıların endişe verici olduğunu belirtti.

Nijerya'nın Benue eyaletinde yolcu taşıyan iki minibüse düzenlenen silahlı baskında 15 kişi kaçırıldı.

Nijerya Karayolu Taşımacılığı Çalışanları Sendikası Benue Sekreteri Yakubu Onu, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Nada-Adoka kara yolundaki Gwer bölgesinde yolcu taşıyan iki araca baskın düzenlediğini belirtti.

Onu, silahlı baskında çoğu kadın olmak üzere 15 kişinin kaçırıldığını kaydetti.

Polisi olayla ilgili bilgilendirdiklerini aktaran Onu, eyalette artan saldırıların endişe verici bir hal aldığını ifade etti.

Benue eyaletinde hayvancılıkla meşgul olan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Silahlı kişilerin, 15 Nisan'da Benue eyaletine bağlı Otukpo-Akpa bölgesine düzenlediği saldırılarda 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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