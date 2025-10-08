Nijerya'da Yoksulluk Sorunu Derinleşiyor: 139 Milyon Kişi Yoksul

Afrika'nın en kalabalık ülkesi, petrol zengini Nijerya'da, 139 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı bildirildi.

Dünya Bankası Nijerya Ofisince yayımlanan raporda, Nijerya hükümetinin gelir artışı sağlayan reformlarına rağmen ülkede yoksulluk oranının yüksek seyrini sürdürdüğü belirtildi.

Raporda, 2025 itibarıyla 139 milyon Nijeryalının hala yoksulluk içinde yaşadığı kaydedildi.

Dünya Bankası Nijerya Ülke Direktörü Mathew Verghis, başkent Abuja'da yayımlanan raporun sunumunda yaptığı açıklamada, 2019'da başlayan yoksulluk artışının, Kovid-19 ve politika hatalarıyla derinleştiğini belirtti.

Ekonomik göstergelerde iyileşme yaşandığını ifade eden Verghis, "Gelirler artıyor, borç göstergeleri iyileşiyor, döviz piyasası istikrara kavuşuyor, rezervler yükseliyor ve enflasyon düşüş eğiliminde. Ancak birçok hanehalkı hala alım gücündeki kayıplarla mücadele ediyor." dedi.

Verghis, yoksulluğun azaltılması için gıda enflasyonunun düşürülmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve sosyal güvenlik ağlarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Afrika kıtasının zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'da, gelir adaletsizliği, terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlar ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.