Nijerya'da Yoksulluk Artıyor: Dünya Bankası Raporu

Dünya Bankası, Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın kırsal bölgelerinde ekonomik sıkıntı ve artan eşitsizlik nedeniyle yoksulluğun derinleştiğini bildirdi.

Dünya Bankasının Nisan 2025 tarihli Nijerya Yoksulluk ve Eşitlik Değerlendirme Raporu'nda kırsal kesimlerde derinleşen ekonomik sıkıntılara ve artan eşitsizliğe işaret edilerek, ülkedeki kırsal nüfusun yaklaşık yüzde 75,5'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtildi.

Ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon ve güvenlik sorunlarının özellikle kırsal bölgelerdeki yaşam koşullarını ciddi biçimde olumsuz etkilediği vurgulanan raporda, aynı zamanda kentsel alanlarda da yoksulluğun yaygınlaştığı ifade edildi.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosunun hane halkı verilerine atıfta bulunulan raporda, nüfusun yüzde 30,9'unun uluslararası aşırı yoksulluk sınırı olan, günlük 2,15 doların altında yaşadığı kaydedildi.

Demografik verilere göre, 0-14 yaş grubundaki çocukların yüzde 72,5'i yoksulluk içinde yaşıyor, eğitimsiz bireylerin yoksulluk oranının ise yüzde 79,5 olduğu kaydedildi.

Bu oran, ilkokul mezunlarında yüzde 61,9, lise mezunlarında yüzde 50, üniversite mezunlarında ise yüzde 25,4 olarak belirlendi.

Afrika kıtasındaki zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'da gelir adaletsizliği, terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları sebebiyle zor şartlarda yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.