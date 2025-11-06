Haberler

Nijerya'da Yerli Sağlık Üretimi İçin 6,3 Milyon Avroluk Anlaşma

Güncelleme:
Nijerya Hükümeti, AB ve UNICEF, sağlık, aşılama ve beslenme ürünlerinin yerli üretimini artırmak amacıyla 6,3 milyon avroluk bir anlaşma imzaladı. Proje, Nijerya'nın ithalata bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Nijerya Hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ülkede sağlık, aşılama ve beslenme ürünlerinin yerli üretimini artırmak amacıyla 6,3 milyon avroluk anlaşma imzaladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, " Nijerya'daki Sağlık, Aşılama ve Beslenme Ürünlerinin Yerli Üretiminin Desteklenmesi (ELM-N)" adlı proje, AB'nin Küresel Geçit Girişimi kapsamında yürütülen MAV+ programı çerçevesinde hayata geçirilecek.

Toplam 24 ay sürecek proje için AB 5,5 milyon avro, İspanya ise 800 bin avro katkı sağlayacak.

Program, Nijerya'nın ithalata bağımlılığını azaltmayı, yerli üretimi ve inovasyonu teşvik etmeyi hedefliyor.

Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Abubakar Bagudu, imza töreninde yaptığı açıklamada, bu işbirliğinin Nijerya'nın sağlık alanında bölgesel bir üretim ve inovasyon merkezi olma hedefini güçlendirdiğini söyledi.

AB'nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Daimi Temsilcisi Gautier Mignot da girişimin, yardımdan ortaklığa geçiş anlayışını yansıttığını vurguladı.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Wafaa Abdelate ise projenin sağlık ürünlerine erişimi artırarak milyonlarca çocuğun ve annenin yaşamını iyileştireceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
