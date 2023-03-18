Nijerya'da valilik seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi

Nijerya'da eyalet valiliği ve eyalet meclisi üyelerinin belirleneceği seçimlerde sandıklar kapandı ve oy sayımına başlandı.

Nijerya'da eyalet valiliği ve eyalet meclisi üyelerinin belirleneceği seçimlerde sandıklar kapandı ve oy sayımına başlandı.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun talimatı üzerine seçmenler, yerel saatle 08.30'da oy vermeye başladı.

Sandıklar 14.30'da kapandı ve oy sayıma geçildi.

Nijerya'nın 36 eyaletinden 28'inde valilik ve eyalet meclisi üyelerinin belirlenmesi için oy kullanıldı.

28 valilik koltuğu için çeşitli siyasi partilerden 837, eyalet meclisi üyeliği için de 10 bin 240 adayın yarıştığı seçimin sonuçlarının 48 saat içinde belli olması bekleniyor.

Nijerya'daki valilik seçimlerine 18 parti katıldı. Bu partilerden en güçlülerinin Halkın Demokratik Partisi ve Tüm İlericiler Kongresi (APC) olduğu belirtiliyor.

Ülkede 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçimini APC'nin adayı Bola Ahmed Tinubu kazanmıştı. Tinubu, 29 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacak.

Nijerya'da daha önce 11 Mart'ta düzenlenmesi planlanan eyalet valiliği ve eyalet meclisi seçimleri, elektronik oy verme cihazlarının yeniden yapılandırılması amacıyla 18 Mart'a ertelenmişti.