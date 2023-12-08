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Nijerya'da Üniversiteye Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Öğrenci Kaçırıldı

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Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde bulunan Lafia Federal Üniversitesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı. Saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı ve güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde üniversiteye düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nasarawa eyaletindeki Lafia Federal Üniversitesinde öğrencilerin kaldığı yere gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırıda 3 kişi yaralandı, çok sayıda öğrenci kaçırıldı.

Lafia Federal Üniversitesi Sözcüsü Abubakar İbrahim, kaçırılan öğrenci sayısının henüz bilinmediğini belirtti.

İbrahim, olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığını ifade etti.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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