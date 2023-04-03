Nijerya'da üniversiteye silahlı baskında 2 kız öğrenci kaçırıldı
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Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki üniversiteye düzenlenen silahlı baskında 2 kız öğrenci kaçırıldı.
Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki üniversiteye düzenlenen silahlı baskında 2 kız öğrenci kaçırıldı.
Zamfara Eyaleti Polis Sözcüsü Mohammed Shehu, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Gusau bölgesinde bulunan Federal Üniversitesine baskın düzenlediğini belirtti.
Shehu, baskında 2 üniversite öğrencisinin kaçırıldığını kaydetti.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Shehu, öğrenciler için kurtarma çalışması başlatıldığını bildirdi.
Shehu, polisin başarılı olabilmesi için halktan da destek istedi.
Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.