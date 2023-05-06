Nijerya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemine başlandı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemine başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, kayıtlı 584 seçmenin bulunduğu Nijerya'da Türk vatandaşlar, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oy kullanıyor.

Nijerya'da kayıtlı seçmenler, 2 gün boyunca 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabilecek.

Bu ülkedeki oy verme işlemi 7 Mayıs saat 21.00 itibarıyla sona erecek.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, oyununu kullandıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'da ilk defa sandık kurulması dolayısıyla heyecanlı olduğunu belirtti.

Oy kullanma işleminin sorunsuz gerçekleşmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ifade eden Bayraktar, seçimlerin tamamlanmasının ardından oyların güvenli şekilde Türkiye'ye ulaştırılacağını söyledi.