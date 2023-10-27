Nijerya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle resepsiyon düzenlendi

Nijerya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın ev sahipliğindeki resepsiyon, İstiklal Marşı ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasıyla başladı.

Resepsiyona bakanlar, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, iş insanları, Nijerya'daki Türk toplumunun temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Bayraktar, buradaki konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğindeki Türk Milleti'nin, 100 yıl önce emperyalizme karşı kazandığı ilk zaferlerden biri olan Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün belirlediği "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" hedefini kendilerine rehber edindiklerini belirten Bayraktar, "Türk halkı modern, demokratik ve müreffeh bir toplum inşa etmek için eşi benzeri görülmemiş bir çaba göstermiş ve kendisini herkesin yararına olacak barışçıl, güvenli ve adil bir dünya için çalışmaya adadı." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin Afrika ile Ortaklık Politikası kapsamında Nijerya'nın kilit bir konuma sahip olduğunun altını çizerek, kıtanın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomisi Nijerya'nın bölgesinde yükselen bir güç olduğunu söyledi.

Nijerya'nın ve yakın bölgesinin bugün karşı karşıya kaldığı terör ve organize suçlar gibi zorlukların sadece yerel sorunlar olmadığını, uluslararası kaygılara da konu olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye, Nijerya'nın terör ve iklim değişikliğiyle mücadelesini desteklemektedir ve Nijerya'nın çabalarına katkıda bulunmak için gerekli sorumluluğu üstlenmeye hazırdır. Benzer şekilde, Nijerya dahil tüm dost ve kardeş ülkelerimizden FETÖ dahil terör örgütleriyle mücadelemizde daha fazla dayanışma göstermelerini bekliyoruz."

Resepsiyonda Mustafa Kemal Atatürk'ün de sevdiği eski türkülerden bazıları seslendirildi.