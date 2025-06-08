Nijerya'da Trajik Trafik Kazası: 9 Ölü

Nijerya'da Trajik Trafik Kazası: 9 Ölü
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Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, 9 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı bulunurken, yaralılardan bazılarının durumu ağır. Kazanın nedeni henüz belirlenmedi.

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Kyaramma köyünde trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Shiisu, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini paylaşan Shiisu, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Shiisu, kazanın sebebinin henüz bilinmediğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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