Nijerya'da Trajik Trafik Kazası: 21 Kişi Hayatını Kaybetti
Nijerya'nın Ogun eyaletinde düzenlenen Ulusal Spor Festivali'nden dönerken bir otobüsün köprüden düşmesi sonucu 21 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nijerya'nın güneybatısındaki Ogun eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ogun eyaletinde düzenlenen Ulusal Spor Festivali'nden dönen sporcuların içinde bulunduğu otobüs, Dakstalle bölgesinde köprüden aşağı uçtu.
Kazada aralarında sporcu ve yetkililerin olduğu 21 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.