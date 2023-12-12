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Nijerya'da trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın orta kesiminde meydana gelen trafik kazasında en az 18 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni hız ve aşırı yük olarak belirlendi.

ABUJA, 12 Aralık (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesiminde meydana gelen trafik kazasında en az 18 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı.

Nijerya trafik polisi sözcüsü Bisi Kazeem, Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada kazanın, ülkenin orta kesiminde yer alan Kaduna-Abuja otoyolu üzerindeki Audu Jangon köyünde, yolcu ve mal taşıyan bir kamyonun kontrolü kaybederek bir hendeğe girmesi sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Kazeem, polis tarafından yapılan ön soruşturmaya dayanarak kazanın "hız ve aşırı yük" nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Nijerya'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları sıklıkla meydana gelirken, kazalara çoğunlukla kapasite üzerinde yolcu taşıma, kötü yol şartları ve dikkatsiz araç kullanımı sebebiyet veriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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