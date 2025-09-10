Nijerya'da Trafik Kazası: 12 Ölü, 8 Yaralı
Nijerya'nın İmo eyaletinde, yolcu otobüsünün tankerle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır.
İmo Eyaleti Polis Sözcüsü Henry Okoye, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Owerri-Onitsha kara yolunda yolcu otobüsünün tanker ile çarpıştığını belirtti.
Okoye, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildiren Okoye, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.