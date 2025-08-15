Nijerya'da Trafik Kazası: 12 Ölü, 5 Yaralı
Kano eyaletinde meydana gelen trajik trafik kazasında, mekanik arıza nedeniyle devrilen tırda 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yetkililer, sürücülere hız yapmamaları ve güvenli sürüş kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Eyaleti Müdürü Muhammed Bature, yaptığı açıklamada, Kano'nun Samawa köyüne bağlı Zaria–Kano kara yolunda, yük ve yolcu taşıyan tırın kabin kancasında meydana gelen mekanik arıza nedeniyle kabinin dorseden ayrıldığını belirtti.
Bature, sürücünün kontrolü kaybettiğini ve aracın devrildiğini söyledi.
Kazada tırda bulunan 12 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade eden Bature, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.
Bature, sürücülere hız yapmamaları, can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak her türlü davranıştan uzak durmaları uyarısında bulundu.