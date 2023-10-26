Nijerya'nın kuzeydoğusunda teslim olan terör örgütü Boko Haram üyesi 2 bin 168 kişinin hükümetin rehabilitasyon programından geçtiği bildirildi.

Nijerya'da teslim olan Boko Haram üyesi 2 bin 168 kişi rehabilite edildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda teslim olan terör örgütü Boko Haram üyesi 2 bin 168 kişinin hükümetin rehabilitasyon programından geçtiği bildirildi.

Gombe eyaletindeki rehabilitasyon kampı komutanı Albay Abiodun Johnson, yaptığı açıklamada, hükümetin teslim olan Boko Haram üyelerine karşı başlattığı rehabilitasyon ve yeniden entegre programında önemli başarılar kaydedildiğini belirtti.

Johnson, Gombe'deki kampta 2 bin 168 kişinin rehabilite edildiğini söyledi.

Bu kişilere marangozluk, şapka örme, ayakkabı yapımı, terzilik ve elektrifikasyon gibi mesleki beceriler konusunda eğitim verildiğini aktaran Johnson, bu kişilerin kendi kendilerine yetebilmelerini sağlayacak beceriler öğrendiklerini ifade etti.

Nijerya'da Boko Haram'la mücadele kapsamında 100 binden fazla kişi teslim olmuştu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.