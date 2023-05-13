Nijerya'da teslim olan 2 binden fazla Boko Haram üyesi topluma kazandırılacak

Nijerya'da teslim olan terör örgütü Boko Haram'ın 2 binden fazla üyesi, rehabilitasyon programı kapsamında topluma kazandırılacak.

Ulusal Yönlendirme Ajansı Planlama, Araştırma ve Strateji Müdür Yardımcısı Audu Ayuba, yaptığı açıklamada, teslim olan Boko Haram üyelerine karşı devam eden rehabilitasyon programını değerlendirdi.

Ayuba, teslim olan Boko Haram üyelerinden 2 bin 167'sinin topluma kazandırmak için rehabilitasyon programından geçtiğini kaydetti.

Bu kişilerin meslek edineceğini ve ailelerine teslim edileceğini aktaran Ayuba, hükümetin terörle mücadelede kararlığı olduğunu ifade etti.

Nijerya'da Boko Haram'la mücadele kapsamında 100 bin kişiden fazla kişi teslim olmuştu.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.