Nijerya'da Terörle Mücadelede Özellikle Başarılı Operasyonlar
Nijerya'da son bir ayda düzenlenen güvenlik operasyonlarında 78 terörist etkisiz hale getirildi. 326 operasyon gerçekleştirilirken, 2 bin 901 kişi gözaltına alındı. Hükümet, güvenlik operasyonlarını artırarak terörle mücadelede kararlılığını sürdürüyor.
Nijerya'da güvenlik güçlerinin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda 78 terörist etkisiz hale getirildi.
Ulusal Yönlendirme Ajansı (NOA) Genel Direktörü Lanre Issa-Onilu, başkent Abuja'daki düzenlenen aylık ortak güvenlik basın toplantısında konuştu.
Issa-Onilu, Nijerya Polis Teşkilatı'nın son bir ayda teröristlere karşı 326 operasyon düzenlediğini belirtti.
Operasyonlarda 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Issa-Onilu, teröristlerle bağlantılı olan 2 bin 901 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Issa-Onilu, altı silah kaçakçılığı şebekesinin çökertildiğini belirterek, teröristlere ait 142 silah ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Lanre Issa-Onilu, 16 polis ve 49 sivilin de çeşitli güvenlik olaylarında yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Hükümetin ülke genelinde güvenlik operasyonlarını artırdığını dile getiren Issa-Onilu, suç ve terörle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin güçlendirildiğini kaydetti.