Nijerya'da Terörle Mücadelede Önemli Başarı: 86 Rehin Kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın rehin aldığı 86 kişi kurtarıldı.

Ülkede teröristlere yönelik Hadin Kai Operasyonu'nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba yaptığı açıklamada, ordunun, Boko Haram ve ISWAP'ın yoğun faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde teröristlere karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Uba, operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 86 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Operasyonlarda teröristlere ait kampın imha edildiğini ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini aktaran Uba, 29 teröristin gözaltına alındığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.