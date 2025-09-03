Nijerya'da Terörle Mücadelede 775 Mahkumiyet

Nijerya Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC), ülkede şimdiye kadar yürütülen 8 aşamalı yargılamalarda 775 kişinin terörle bağlantılı suçlardan mahkum edildiğini bildirdi.

NCTC Koordinatörü Tümgeneral Adamu Laka, başkent Abuja'da düzenlenen "Batı Afrika ve Sahel'de Ortaya Çıkan Terör Örgütleriyle Mücadele ve Sürdürülebilir Güvenliğin Güçlendirilmesi" konulu bölgesel konferansın açılışında konuştu.

Laka, terör yargılamalarının Nijerya'nın adalet mekanizmasını işletme kararlılığını gösterdiğine işaret ederek, "Şimdiye kadar 8 aşamada yürütülen davalarda 775 mahkumiyet kararı çıktı. Bu, terörizmin cezasız kalmayacağına dair net bir mesajdır." dedi.

Askeri yöntemlerin önemine dikkati çeken Laka, kalıcı güvenliğin sağlanması için diyalog, uzlaşı, toplumsal dayanıklılık ve gençlerin güçlendirilmesi gibi yöntemlerin de gerekli olduğunu belirtti.

Laka, Nijerya'nın terörle mücadelede "devletin tüm kurumlarını ve toplumun tüm kesimlerini" kapsayan bir yaklaşım benimsediğini vurgulayarak, yoksulluk, işsizlik ve dışlanmışlık gibi terörün kök nedenlerinin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Adamu Laka, Nisan 2024'te Abuja'da düzenlenen Afrika Terörle Mücadele Zirvesi'nde alınan kararlarla NCTC'nin Batı Afrika ve Sahel'de bölgesel mükemmeliyet merkezi ilan edildiğini hatırlattı.