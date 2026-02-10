Nijerya'da bir haftada 30 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarda, bir haftada 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Michael Onoja, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, bir haftada ülkenin Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onoja, operasyonlarda 30 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin sığındığı kampların imha edildiğini aktaran Onoja, ayrıca teröristlerin rehin aldığı 70 sivilin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Onoja, aynı dönemde güvenlik sorunları nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 700 Nijeryalı mültecinin Kamerun'dan güvenli şekilde geri gönderildiğini belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.