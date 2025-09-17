Nijerya'da Terörle Mücadelede 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkede teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonundan yapılan açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Kukawa bölgesinde Boko Haram ve ISWAP teröristlere yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda aralarında 3 ISWAP elebaşının bulunduğu 10 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.