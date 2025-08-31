Nijerya'da Terörle Mücadele Operasyonunda 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkede teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonu'nun Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Rueben Kovangiya, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'nin 59,8 kilometre uzaklığındaki Mafa bölgesinde teröristlere karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Kovangiya, operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonda teröristlerin sığınaklarının da imha edildiğini aktaran Kovangiya, teröristler tarafından kullanılan çeşitli ilaç ve tıbbi malzeme, 8 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan, ulusal basında yer alan haberde, Boko Haram üyelerinin Borno eyaletine bağlı Goshe köyünde düzenlediği saldırıda 5 çiftçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.