Nijerya'da terör sanıklarına yönelik toplu yargılamalar başladı

Nijerya federal hükümeti, terör suçlamasıyla tutuklu bulunan sanıklar için toplu yargılamaları yeniden başlattı. Bu adım, terörle mücadele çerçevesinde adalet mekanizmasını hızlandırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede terör suçlamasıyla tutuklu bulunan sanıklara yönelik toplu yargılamaların yeniden başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu adımın terörle mücadele kapsamında adalet mekanizmasını hızlandırmayı amaçladığı ifade edildi.

Yargılanma sürecinin aşamalı şekilde devam edeceği aktarılan açıklamada, yargılamada şeffaf ve adil sürecin izleneceği değerlendirmesine yer verildi.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan terör örgütü Boko Haram'ın yaklaşık 5 bin üyesinin yargılanacağını duyurmuştu.

Ülkede, 2024 yılında 300 Boko Haram üyesi yargılanmıştı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkede süregelen terör saldırıları ve silahlı çatışmalar, her yıl yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açıyor. Bu durum, Nijerya'da hem insani krizi derinleştiriyor hem de bölgesel istikrarsızlığı artırıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
