Nijerya'da terör saldırısının ardından kapatılan kilise 10 ay sonra yeniden ibadete açıldı

Nijerya'nın güneyinde bulunan ve terör saldırısı nedeniyle kapatılan kilise, 10 ay sonra yeniden ibadete açıldı.

Ondo eyaletinin Owo bölgesinde bulunan Katolik kilisesine 5 Haziran'da teröristlerce saldırı düzenlenmiş, 41 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından kapatılan kilise, güvenlik önlemleri alınarak yeniden ibadete açıldı.

Ondo Katolik Piskoposu Jude Arogundade, yaptığı açıklamada, saldırının ülke tarihinde bir kilisede yaşanan en kötü olay olduğunu belirtti.

Arogundade, bu trajik olayın kiliseyi ya da taraftarlarını korkutmak için kullanılamayacağını vurgulayarak, hükümetin, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumakta başarısız olduğunu ifade etti.

Terör örgütü Boko Haram bağlantılı ISWAP, 5 Haziran'da Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki Katolik kilisesine silahlı saldırı düzenlemiş, 41 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 60'ı aşkın kişi yaralanmıştı.