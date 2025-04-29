Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi

Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile

Nijerya'da Terör Saldırısında 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Terör Saldırısında 26 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın etkili olduğu bölgede yola döşenen mayının bir yolcu otobüsü geçerken patlaması sonucu 26 kişi öldü.

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın yoğun faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde yola döşenen mayının, bir yolcu otobüsünün geçtiği sırada patlatılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basına göre, adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinin Rann-Gamboru Ngala kara yoluna döşenen mayının, bir yolcu otobüsünün geçişi esnasında patladığını belirtti.

Yetkili, patlamada 26 kişinin hayatının kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı üstlenen olmazken bölgede terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, son dönemde terör örgütü Boko Haram'ın artan saldırılarına ve adam kaçırma olaylarına işaret etmiş, eyaletin güvenlik açısından yeniden zemin kaybetmeye başladığını belirtmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.