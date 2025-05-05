Nijerya'da Terör Saldırısı: 13 Avcı Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Terör Saldırısı: 13 Avcı Hayatını Kaybetti
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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde avlanmakta olan 13 avcı, Lakurawa terör örgütünün saldırısında yaşamını yitirdi. Ülkede silahlı çeteler ve terör örgütleriyle mücadele sürüyor.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 13 avcı yaşamını yitirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Sokoto'ya bağlı Talewa bölgesindeki Hurumi Ormanı'na avlanmak için giden kişiler, Lakurawa terör örgütünün saldırısına uğradı.

Saldırıda 13 avcı hayatını kaybetti, çok sayıda avcı yaralandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından ocak ayında terörist grup olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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