Nijerya'da Terör Saldırısı: 10 Çoban Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düzenlenen bir terör saldırısında 10 çoban hayatını kaybederken, çok sayıda çoban yaralandı. Saldırıyı Lakurawa terör örgütü gerçekleştirdi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 10 çoban yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lakurawa terör örgütü üyeleri, Kebbi eyaletine bağlı Tilli bölgesinde çobanlara saldırı düzenledi.

Saldırıda 10 çoban hayatını kaybetti, çok sayıda çoban yaralandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından ocak ayında terörist grup olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
