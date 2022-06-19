Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi. Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü üyeleri, Borno eyaletinin Bama bölgesinde saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında 3 güvenlik gücünün bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve insani yardım görevlisi kaçırıldı. Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor. Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu. Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti. AA / Adam Abu - Güncel Boko Haram Nijerya Afrika Güncel Haberler

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